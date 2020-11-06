Ярославцев приглашают принять участие в экодиктанте

Ярославцы старше 12 лет могут принять участие в экологическом диктанте Фото: Полина Вачнадзе

Все ярославцы старше 12 лет могут принять участие во Всероссийском экологическом диктанте, который пройдет 15-16 ноября. Тестирование организуют в онлайн-формате на портале экодиктант.ру и на офлайн-площадках.

Все участники мероприятия получат сертификаты.ю а победители – дипломы и памятные призы.

- Можно выбрать один из четырех вариантов, в зависимости от возраста и своих знаний об охране окружающей среды, - пояснил директор регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования региона Дмитрий Пеньков.