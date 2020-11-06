Газ появится в нескольких деревнях Фото: Олег ЗОЛОТО

В Тутаевском районе началось строительство газопровода через Богословское, Емишево и Кузилово. Проект реализуется в два этапа, в рамках первого будет проложено 4,3 километра сетей. Это позволит подключить к газу 120 домов в деревнях Кузилово, Шеломки и Антифьево.

Работы должны завершиться в декабря 2020 года, областной и местный бюджеты выделили на строительство 11,6 миллиона рублей.

В рамках второго этапа построят 5,4 километра труб. Газом обеспечат населенные пункты Коленово, Караш, Хмельники, Итларь Ростовского района и Курбу, Иванищево Ярославского района.

Завершаются работы по строительству газовых магистралей в Охотино, Еремейцево, Юхоть, Полюшино Мышкинского района, Никольское, Покров и Никола-Корма Рыбинского района.