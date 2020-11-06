В Ярославле арестован подозреваемый в убийстве матери-одиночки

Мужчина пытался скрыться в Ленинградской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

39-летний ярославец отправлен под арест по подозрению в убийстве своей сожительницы. Тело женщины 29 октября обнаружил ее 14-летний сын, который после школы вернулся домой. У его матери были раны головы, нанесенные предположительно топором.

Подозреваемый с места преступления скрылся, но быстро был задержан в Ленинградской области, куда уехал на машине своей убитой гражданской супруги. В одном из населенных пунктов региона мужчина зашел в первый попавшийся дом и признался в преступлении. Хозяин сообщил о странном посетителе в полицию.

- В отношении подозреваемого суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 декабря, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.