Жители ярославского поселка сами отремонтировали дорогу

Жители Ивняков отремонтировали дорогу около дома. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" во ВКонтакте

Жители поселка Ивняки решили сами привести в порядок дорогу около своего дома. Фотографии выполненных работ появились в социальных сетях.

- Жильцы дома на улице Центральной, так и не дождавшись ремонта дороги администрацией поселения, сами за свой счет сделали косметический ремонт, - написал автор снимков.

Ярославцы заинтересовались, во сколько обошелся ремонт участка.

- 11 700 рублей и 4 тысячи за трактор. Все, - сообщил Владимир М.

Оказалось, что жители Ивняков не единственные, кто самостоятельно взялся за ремонт дорог.

- Поселок Сокол с вами. Тоже своими силами все делаем. Спонсорская помощь и наши руки, - прокомментировала пост Юлия С.

Однако несмотря на то, что все делается из лучших побуждений, активисты рискуют нарваться на штраф за самоуправство, отметили пользователи Сети.