Жители Гаврилов-Ямского района благодарят филиал «Россети Центр Ярэнерго» за оперативную работу

Фото Филиал «Россети Центр Ярэнерго»

В адрес сотрудников Гаврилов-Ямского района электрических сетей филиала «Россети Центр Ярэнерго» от жителей деревни Прилесье поступила благодарность за оперативно выполненную работу. Энергетики в кратчайшие сроки восстановили аварийную опору линии электропередачи в населенном пункте.

Бригада по эксплуатации распределительных сетей мастера Евгения Ускова в тот день выехала на выполнение плановых работ. Энергетиков остановило ненадлежащее состояние одной из опор линии электропередачи, мимо которой они проезжали. После осмотра объекта и донесения руководству, были приняты незамедлительные меры для недопущения аварийных ситуаций в предстоящем осенне-зимнем периоде. Поврежденная опора была заменена на новую в октябре.

- Видел и знаю, в любую погоду энергетики работают на линии, оперативно выполняют заявки. <…> Аварийных отключений практически не стало. <…> Меня просили многие жители, да и с предприятий, передать «Спасибо», - пишет в своем обращении местный житель Владимир Худяков от имени всех селян. В благодарственном письме говорится о «взаимопонимании и теплом человеческом климате», созданном в Гаврилов-Ямском РЭС филиала Ярэнерго, о «скромных и честных селянах-энергетиках», которые всегда добросовестно выполняют свою работу.

Стоит отметить, что специалисты Гаврилов-Ямского РЭС в этом году провели капитальный ремонт линий 0,4 кВ в деревнях Бели и Грудцино, заменили более 40 деревянных опор на железобетонные, полтора километра неизолированного провода на современный провод СИП и 31 ввод в здания. В рамках капитального ремонта воздушных линий 10 кВ было заменено 18 опор ЛЭП. Также энергетики отремонтировали 12 трансформаторных подстанций и расчисли около 15 га просек линий электропередачи. Для подключения 23 новых потребителей построили свыше двух километров новых электросетей. В рамках технического обслуживания специалисты Ярэнерго заменили 32 автоматических выключателя и 42 изолятора на трансформаторных подстанциях и 90 изоляторов на ЛЭП напряжением 10 кВ в Гаврилов-Ямском районе.

- Обычно об энергетиках вспоминают, когда что-нибудь случается. Очень приятно, что нашу работу видят и ценят жители, - отметил начальник Гаврилов-Ямского района электрических сетей филиала «Россети Центр Ярэнерго» Сергей Бондарев.