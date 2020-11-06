Заметал следы: ярославец ограбил магазин, который должен был охранять

Похищенную электронику парень продал через Интернет Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Завершилось расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Даниловского района. Молодой человек обвиняется в краже в крупном размере.

По версии следствия, с марта по май этого года парень, работавший охранником в магазине электроники в одном из торговых центров Ярославского района, систематически воровал дорогостоящий товар. Обвиняемый вынес смартфоны, смарт-часы, планшеты и фотоаппарат на общую сумму более 970 тысяч рублей, а затем продал похищенное через сайт бесплатных объявлений. Кстати, действовал молодой человек весьма предусмотрительно: все моменты краж, которые попали на камеры видеонаблюдения, он удалил. Однако это преступника не спасло.

- В ходе предварительного следствия удалось восстановить записи с камер, установленных в магазине, и получить видеозапись момента краж, - отметили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В настоящее время дело передано в суд. Молодому человек, признавшему свою вину, грозит до шести лет лишения свободы. Кроме того, владелец магазина подал еще гражданский иск о возмещении стоимости украденного товара.