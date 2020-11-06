Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Заметал следы: ярославец ограбил магазин, который должен был охранять

Молодой человек вынес товар почти на миллион рублей
Светлана Крутикова
КомментироватьОставить комментарий
Похищенную электронику парень продал через Интернет

Похищенную электронику парень продал через Интернет

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Завершилось расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Даниловского района. Молодой человек обвиняется в краже в крупном размере.

По версии следствия, с марта по май этого года парень, работавший охранником в магазине электроники в одном из торговых центров Ярославского района, систематически воровал дорогостоящий товар. Обвиняемый вынес смартфоны, смарт-часы, планшеты и фотоаппарат на общую сумму более 970 тысяч рублей, а затем продал похищенное через сайт бесплатных объявлений. Кстати, действовал молодой человек весьма предусмотрительно: все моменты краж, которые попали на камеры видеонаблюдения, он удалил. Однако это преступника не спасло.

- В ходе предварительного следствия удалось восстановить записи с камер, установленных в магазине, и получить видеозапись момента краж, - отметили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В настоящее время дело передано в суд. Молодому человек, признавшему свою вину, грозит до шести лет лишения свободы. Кроме того, владелец магазина подал еще гражданский иск о возмещении стоимости украденного товара.

Криминал