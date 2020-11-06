В Ярославской области создали команду по детскому следж-хоккею Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области создана своя команда по следж-хоккею. Следж-хоккей или хоккей на санях – это аналог хоккея с шайбой для людей с ограниченными возможностями здоровья, такой хоккей входит в программу зимних Паралимпийских игр.

Сейчас занятия посещают 13 человек из Ярославля, Рыбинска, Тутаева, Некрасовского, Ярославского и Тутаевского районов. Тренировки проходят раз в неделю по 1,5 часа.

Ребята обследованы специалистами Научно-практического центра детской психоневрологии Москвы, часть команды проходит комплексное спортивно-медицинское тестирование на основании рекомендаций, которые дали столичные врачи. Естественно, все тренировки проводятся под контролем медиков.

Уже скоро за достижениями ярославских следж-хоккеистов можно будет следить на их странице в Инстанграмме.