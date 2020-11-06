Ярославская пенсионерка отдала мошенникам 600 тысяч рублей за «компенсацию за лекарства»

Мошенники убедили пенсионерку перевести деньги в качестве комиссии за получение сертификата Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Фантазия телефонных мошенников неистощима. Злоумышленники используют разные схемы обмана, чтобы завладеть чужими деньгами. В этот раз жертвой «сотрудников Роспотребнадзора» стала 71-летняя жительница Рыбинска.

Женщине позвонил неизвестный и представился специалистом ведомства. Мужчина пояснил, что пенсионерке положена компенсация за покупку якобы некачественных лекарственных препаратов в размере 450 тысяч рублей. После этого поступили звонки еще от двух женщин, которые представились финансистом и ревизором. Мошенницы убедили потерпевшую перевести в качестве комиссии за получение сертификата 644 тысячи рублей. По всей видимости, в момент разговора у пожилой женщины не возник вопрос о том, почему размер комиссии больше суммы компенсации.

По факту происшедшего полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, сообщили в региональном УМВД.

Расследование продолжается.