В Ярославской области в ДТП с грузовиком погиб житель Москвы

У грузовой машины были включены габаритные огни и аварийная световая сигнализация Фото: УМВД по Ярославской области

Авария случилась вчера, 5 ноября, около 18:50 на трассе М-8 в Переславском районе. По предварительной информации, «Рено», за рулем которого находился 49-летний житель Москвы, врезался в стоящий на обочине грузовик «Вольво» с полуприцепом. При этом у грузовой машины были включены габаритные огни и аварийная световая сигнализация, отметили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Как вышло так, что водитель легковушки не заметил «Вольво», пока остается непонятным. К сожалению, сам мужчина этого объяснить уже не сможет. От полученных травм он скончался на месте ДТП до прибытия скорой помощи.

По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.