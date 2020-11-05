Ярославну оштрафовали на 15 тысяч рублей за несданный тест на COVID-19

Женщина приехала из-за границы и не прошла обследование Фото: Полина Вачнадзе

Приехала из Турции и не сделала тест на COVID-19: Фрунзенский районный суд признал ярославну виновной в совершении административного правонарушения.

Авиарейсом женщина вернулась после отпуска из Турции и не прошла лабораторные исследования на коронавирус. В течение трех дней, как это положено, она не разместила информацию о результатах анализа на сайте Госулуг и тем самым привлекла к себе внимание.

Как сообщает пресс-служба Ярославского областного суда, жительнице Ярославля назначено административное наказание - она должна будет заплатить штраф в 15 тысяч рублей. Но у нее еще есть время оспорить это решение, так как постановление в законную силу пока не вступило.