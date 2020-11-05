Мэрия Ярославля продает еще один памятник культуры в центре города

Всего в лоте девять помещений разной площади на общую сумму 29, 993 миллиона рублей Фото: Мэрия Ярославля

Мэрия Ярославля выставила на торги трехэтажное здание на улице Трефолева, которое является объектом культурного наследия. Речь идет о доме, в котором в 70-х годах XIX века жил поэт и историк Леонид Николаевич Трефолев.

Имущество продают по частям. Всего в лоте девять помещений разной площади на общую сумму 29, 993 миллиона рублей. В сообщении, которое опубликовано на сайте мэрии, отмечается, что здание нуждается в ремонте и восстановлении.

Аукцион запланирован на 10 декабря. Заявки на участие в торгах потенциальные покупатели могут подать до 9 декабря.