Транспортное предприятие Рыбинска заплатит за падение ребенка в троллейбусе

4-летний мальчик получил травму ноги в июне 2019 года. Троллейбус резко затормозил, ребенок упал с сиденья и сильно ушиб ногу. Травма оказалась очень неприятной, дала осложнения и потребовалось долгое лечение.

После того, как хождение по врачам закончилось, мама мальчика обратилась в суд с иском к АО «Рыбинскэлектротранс» о взыскании компенсации морального вреда. Женщина потребовала выплатить 70 тысяч рублей, но представитель ответчика посчитал эту сумму завышенной.

- По мнению ответчика, имела место вина истца. Пассажир не приобрела билет четырехлетнему ребенку, поэтому должна была сидеть с ним на руках либо стоять рядом и придерживать, чтобы он не упал, - пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Как говорится в судебном заключении, «компенсация морального вреда производится независимо от вины причинителя, так как вред причинен источником повышенной опасности», поэтому ответственность должно нести транспортное предприятие. Сумму, которую требовала истица, суд немного уменьшил – по решению рыбинской фемиды женщине должны были выплатить 60 тысяч рублей.

Но ответчик и такую компенсацию посчитал слишком высокой и подал апелляцию в областной суд. Но там решение районного суда оставили без изменений.