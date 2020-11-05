Полиция Ярославля не нашла ответственных за открытый люк, в который упал ребенок

Ответственных за открытый люк, в который упал ребенок, не нашли. ФОТО: Наталия Бобрякова во ВКонтакте

Ярославские полицейские не нашли ответственных за открытый люк, в который упал 9-летний ребенок.

Напомним, инцидент произошел 25 сентября на улице Спартаковской. Мальчик наступил на пенопласт, которым был прикрыт канализационный колодец, и полетел вниз. После случившегося мама ребенка обратилась в правоохранительные органы.

Сегодня, 5 ноября, депутат муниципалитета Ярославля Наталия Бобрякова на своей странице в социальной сети разместила ответ отдела полиции Заволжского района, который проводил проверку.

- Со слов гражданина, который является собственником данного колодца установлено, что он не знал про отсутствие крышки в данном колодце, точнее, он даже не подозревал, что данный колодец принадлежит его организации, так как находится на территории, принадлежащей муниципалитету города Ярославля. На территории, принадлежащей ИП, есть колодцы, за которыми они следят, за наличием крышек в том числе. Какой-либо информации об отсутствии крышки на данном колодце он не получал, - говорится в документе.

По результатам проверки полиция приняла решение отказать в возбуждении уголовного дела.

Рядом с ответом правоохранителей депутат разместила акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям. Согласно документу, тот самый гражданин, о котором идет речь в постановлении полиции, отвечает за обслуживание и ремонт колодца. Вероятно, правоохранители данный акт не видели.

- Я в шоке от работы нашей «доблестной» полиции! По мнению сотрудника Заволжского РОВД можно не нести никакой ответственности за свою собственность, подвергая опасности окружающих, просто сказав полиции: я не знал, что колодец мой и я несу за него ответственность! Уважаемые сотрудники Заволжского РОВД, это даже не смешно! Мой запрос в прокуратуру уйдет сегодня же! - написала Наталия Бобрякова.