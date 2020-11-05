Экстренное предупреждение: на Ярославскую область обрушится штормовой ветер

Непогода накроет регион вечером Фото: Евгения ГУСЕВА

Вечером 5 ноября в Ярославской области резко испортится погода, произойдет это уже через пару часов. Дождливо и ветрено будет сутки.

Как предупреждает ярославский ЦГМС, с 18:00 5 ноября до 18:00 6 ноября в некоторых районах региона ожидается штормовой ветер до 15 метров в секунду. По данным синоптиков, не исключены небольшие дожди.

Постарайтесь переждать непогоду дома, не ходите рядом со слабо укрепленными конструкциями и не ставьте машины под деревья.