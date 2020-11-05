Ярославец отделался штрафом за драку с таксистом и угон его машины

Отделался мужчина довольно легко - штрафом Фото: Олег ЗОЛОТО

47-летний ярославец признан виновным в угоне автомобиля. В конце февраля мужчина вместе со знакомым возвращался домой из кафе. Возвращался в сильном алкогольном опьянении. Друзья вызвали такси, благополучно доехали до дома и тут между пассажиром и таксистом возник конфликт, который перерос в драку.

Обвиняемый выкинул водителя из машины, сам сел за руль и уехал в неизвестном направлении. Правда, не далеко. Сказалось состояние, в котором пребывал угонщик – уже совсем скоро он попал в небольшое ДТП, а именно, врезался в припаркованный автомобиль. С места аварии мужчина сбежал.

Уже во время следствия он свою вину признал. Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что ярославец имеет зависимость от нескольких психоактивных веществ, по сути – наркоман.

Драка и угон машины, конечно, привели к возбуждению уголовного дела. Но отделался мужчина довольно легко: суд счел, что штрафа в 15 тысяч рублей будет достаточно.