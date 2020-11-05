В Ярославле отменили ежегодный Международный Волковский фестиваль

В Ярославле отменили Международный Волковский фестиваль. ФОТО: архив КП

В этом году XXI Международный Волковский фестиваль, которого с нетерпением ждут все театралы, не состоится. Об этом сообщили в группе Волковского театра ВКонтакте.

- Сложная эпидемиологическая ситуация в мире не позволила гостям фестиваля приехать в Ярославль, - такова причина отмены театрального праздника, который должен был пройти с 15 по 22 ноября.

Все купленные билеты на спектакли, естественно, можно вернуть.

Но есть и хорошие новости: театр обновил свою афишу и в ноябре покажет самые востребованные спектакли.

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