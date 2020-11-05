Игрок ярославского «Локомотива» стал лучшим защитником КХЛ

На счету Максима Осипова 8 бросков по воротам, 4 силовых приему и 4 заблокированных броска. ФОТО: группа "Хоккейный клуб "Локомотив" во ВКонтакте

Максима Осипова признали лучшим защитником девятой недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

- Вместе с командой игрок одержал победы в трех из четырех матчей, отметился в них голом и результативной передачей, - сообщается на сайте КХЛ.

Максим Осипов все игры завершил с положительным показателем полезности при общем показателе +5. На счету хоккеиста 8 бросков по воротам, 4 силовых приему и 4 заблокированных броска.

Отметили в КХЛ и Николая Коваленко. Его гол в ворота минского «Динамо» стал лучшим по результатам недели.

- Николай Коваленко заставил вспомнить, что его отца за мощь называли «Русским танком». Именно эту боевую машину напомнил молодой нападающий «Локомотива» в одном из эпизодов матча с минским «Динамо». Пройдя с шайбой через всю площадку, он не остановился перед двумя игроками соперника и доработал эпизод до конца, - отметили в КХЛ.

На данный момент ярославский «Локомотив» находится на третьем месте в турнирной таблице конференции «Запад». Следующую игру «железнодорожники» проведут дома 10 ноября. Команда встретится с казахстанским «Барысом».