В Рыбинске столкнулись машины: пострадали 4 человека, в том числе 5-летняя девочка

ДТП произошло 4 ноября. ФОТО: МЧС Ярославль Твиттер

Авария с большим количеством пострадавших произошла в Рыбинске 4 ноября. Около полудня на улице Чкалова у дома №65 столкнулись машины Nissan, за рулем которой находилась 35-летняя женщина, и Ssang Yong, под управление 51-летнего мужчины.

От удара одну из машин отбросило на тротуар. В ДТП пострадали четыре человека: водители обоих автомобилей, пассажирка Ssang Yong и пятилетняя девочка, которая ехала во второй иномарке.

Травмы, к счастью, оказались не очень серьезными – всех отпустили на амбулаторное лечение.