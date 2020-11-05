Без масок: Волковский театр в Ярославле не вошел в число номинантов «Золотой маски»

Волковский в этом году остался без престижной премии. ФОТО: архив КП

Среди номинантов премии «Золотая маска-2020» за сезон 2018-2019 не оказалось театра имени Федора Волкова. Жюри театральной премии не внесло в список претендентов ни одного спектакля и ни одного актера из Ярославской области.

Так что, череда побед прервалась. Напомним, что на протяжении последних лет постановки Первого русского на «Золотую маску» номинировались практические ежегодно и довольно часто присуждались волковскому и его актерам.

Будем надеяться, что следующий год для ярославского театра станет более удачным.