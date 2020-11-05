Директора рыбинского турагентства признали виновной в 20 эпизодах мошенничества

Обвиняемая обещала организовать поездки как по России, так и за границу Фото: Полина Вачнадзе

Рыбинский городской суд признал генерального директора туристического агентства виновной в совершении 20 эпизодов мошенничества. По гражданским искам потерпевших осужденная должна выплатить 1 миллион 380 тысяч рублей.

Как было установлено во время следствия, жительница Рыбинска брала с клиентов деньги за туристические туры, однако, путевки не оформляла. Таким образом, она обманула несколько человек, которые ей доверяли, так как уже не единожды пользовались ее услугами и все путешествия проходили без проблем.

В августе прошлого года турагентство, которым руководила обвиняемая, было исключено из реестра юридических лиц, но женщина продолжала принимать заказы и бронировала туры, прекрасно понимая, что в отпуск своих клиентов она отправить не сможет.

- Среди пострадавших были и туристы, и компании, обвиняемая обещала организовать поездки как по России, так и за границу. Потерпевшие лишились от 22 до 284 тысяч рублей, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Изначально в деле было 26 эпизодов мошенничества, но по шести из них уголовные дела были прекращены в связи с примирением сторон – директор турагентства вернула людям деньги. Свою вину женщина признала. Суд решил, что 2,5 лет лишения свободы в колонии общего режима ей будет достаточно для осознания вины и исправления.