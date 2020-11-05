Где в Ярославле можно сдать ненужные вещи и вторсырье?

Акция пройдет 8 ноября. ФОТО: группа "Яр-Экомобиль" ВКонтакте

В ближайшее воскресенье, 8 ноября, акция «ЯрЭкомобиль» пройдет в Брагине. С 11:00 до 13:00 сдать ненужные вещи и вторсырье можно будет на проспекте Дзержинского, 10, напротив рынка.

Что можно сдать:

- макулатуру,

- стеклянные бутылки, банки, стеклобой,

- жесть и алюминий (раздельно банки от напитков, фольгу и прочее),

- тетрапак и пюрпак,

- пластик маркировки 1, 2, 4, 5, 6.

Также принимаются прозрачные ПЭТ-бутылки, белые бутылки, пакеты, канистры, пленка, вспененный и обычный полистерол, батарейки, ртутные градусники и лампы, резиновеы изделия.

Если у вас есть одежда, которую вы не носите, и текстиль их в завязанных пакетах также можно принести на экоакцию. Принимают бытовую технику, провода, картриджи, аккумуляторы, пластиковые карты, зубные щетки, станки, диски и сложный смесовой пластик, например, детские игрушки, а также фармацевтические отходы, такие как упаковки от лекарств.