Ярославна зарегистрировала в своей квартире 108 иностранцев

Все иностранцы «проживали» в двух комнатах коммуналки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полиции Ярославля завершили расследование уголовного дела по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина». 28-летняя безработная ярославна зарабатывала себе на жизнь тем, что прописывала у себя гостей из ближнего зарубежья. В двух комнатах коммуналки стояли на учете аж 108 человек.

- Установлено, что обвиняемая находила иностранных граждан и сразу их предупреждала, что фактически проживать в ее комнатах они не будут. Получала от них деньги, документы, ставила фиктивно на учет по месту своей регистрации, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Во время проверки в коммуналке жильцов, естественно, не обнаружили. Вряд ли бы остальные жильцы квартиры были в восторге, имея в соседях 108 человек.

Уголовное дело направлено в суд. Ярославне грозит до 3 лет лишения свободы.