В ярославских лесах нашли труп женщины без головы Фото: Полина Вачнадзе

В Некоузском районе нашли труп женщины-пенсионерки. Она пропала около двух месяцев назад, волонтеры вели поиски, но безуспешно. И вот тело, обезображенное лесными животными, обнаружили случайные грибники.

Как показала экспертиза, криминальной составляющей в смерти 79-летней пенсионерки нет – ей стало плохо в лесу, а помощи рядом не оказалось. Пока труп лежал, произошли естественные процессы разложения, поэтому и голова оказалась отделена от тела. Да и мелкие хищники, такие как лисы и енотовидные собаки, постарались – сорвали с трупа одежду и сильно его покусали.

Тем не менее, проверка по факту обнаружения тела, продолжается.