«Сбор закрыт». Рыбинцу, больному раком, перевели 70 тысяч долларов на лечение

Деньги, необходимые на лечение, собраны. Скриншот с видео, ВКонтакте

Деньги на лечение рыбинца Ивана Леонова, который уже несколько лет борется с онкологией, собирали всем миром. И вот несколько дней назад его счет пополнился 70 тысячами долларов – этой суммы хватило, чтобы закрыть сбор на лечение в клинике Израиля.

- Друзья мои! Я нахожусь в шоке от слов «сбор закрыт»!!! Я до последнего не верил, что у нас все получится… Я не думал, что для меня соберется такая команда, которая меня поддерживала и поддерживает до сих пор, помогает, верит в меня. Благодарю каждого из вас за оказанную посильную помощь! Ребята, я перед вами в долгу. Спасибо вам, - написал Иван на своей странице в социальной сети.

Но эта радость – со слезами на глазах. Деньги для Ивана передала Елена Кульш, сын которой скончался, не сумев победить онкологию. Те средства, которые собирали на лечение молодого человека, его мать перечислила на счета тех, у кого еще есть шанс на жизнь.