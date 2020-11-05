В Ярославской области столкнулись два внедорожника: пострадала женщина

ДТП произошло в Рыбинске. ФОТО: Твиттер МЧС Ярославль

ДТП произошло вчера, 4 ноября, в 12:15 на улице Чкалова в Рыбинске. Дорогу не поделили два внедорожника: автомобиль «Ssang Yong», за рулем которого находился 51-летний мужчина, и «Nissan X-Trail» под управлением 35-летней женщины.

- В результате аварии пострадала 49-летняя пассажирка «Ssang Yong». Женщину с травмами доставили в больницу, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.