В Ярославле памятник культуры превратился в помойку

Здание водонапорной башни захламлено мусором. ФОТО: пресс-служба прокуратуры Ярославской области

Здание водонапорной башни, которое находится на Тверицкой набережной, превратилось в помойку. К такому выводу пришла прокуратура Заволжского района, проверившая состояние объекта культурного наследия регионального значения.

- Здание находится в ненадлежащем санитарном и противопожарном состоянии. Наблюдается деструкция лицевой поверхности кирпича стен, стены разрисованы граффити. Помещение объекта захламлено пластиковыми и стеклянными бутылками, полиэтиленовыми мешками с бытовыми отходами и мусором. В здание беспрепятственно могут попасть посторонние лица, в том числе несовершеннолетние, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

По результатам проверки прокурор обратился в суд с заявлением обязать мэрию Ярославля очистить помещения памятника культуры от мусора и ограничить доступ посторонних лиц в здание. Суд требование удовлетворил. Прокуратура проконтролирует, как принятое решение будет исполнено.