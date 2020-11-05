Три ярославские школьницы получили по одному миллиону рублей

Полученные деньги школьники смогут потратить на обучение Фото: Правительство Ярославской области

Три школьницы из Ярославской области стали победительницами конкурса «Большая перемена», итоги которого подвели 3 ноября в международном детском центре «Артек» в Крыму.

По одному миллиону рублей получили Лиза Пятницына из угличской школы №5, Лианна Ароян из красноткацкой школы и Анастасия Жихарева из ярославского лицея №86. Всего в финале конкурса приняли участие 1200 старшеклассников со всей страны.

- Конкурс проходил по разным направлениям: творчество, экология, искусство, наука. Участникам пришлось преодолеть немало испытаний, чтобы добиться успеха. Каждая победительница получила денежный приз в размере одного миллиона рублей, а также до пяти баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. Полученные деньги можно направить на оплату обучения, - рассказала директор регионального департамента образования Ирина Лобода.

В число победителей «Большой перемены» также вошли десятиклассники Александр Дмитриев из школы №26 Ярославля, Дарья Соколова из ярославской гимназии №2 и Мария Астафьева из школы №17 Рыбинска. Ребята получили по 200 тысяч рублей. Эти деньги можно потратить на дополнительное образование и покупку гаджетов.

Организаторы конкурса не забыли и о наставниках победителей. Педагоги получили по 150 тысяч рублей, путевки в Крым, ноутбуки и возможность пройти программы повышения квалификации.