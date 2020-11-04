В Рыбинске из-за ремонта водопровода перекроют улицы. ФОТО: администрация Рыбинска

В Рыбинске 5 ноября с 9 утра будет перекрыто движение транспорта на нескольких улицах. Из-за необходимости устранить утечку в районе дома №8 на улице Свободы транспорт не будет ходить на участке улицы Свободы от проспекта Ленина до улицы Чкалова.

Изменится и движение общественного транспорта. Автобусы №10 и №2 будут ходить от улицы Свободы по улицам Герцена, Луначарского. Крестовой и далее своим маршрутом.

Троллейбус №4 поедет от улицы Фурманова по Плеханова с заездом на железнодорожный вокзал, улицу Пушкина, Курестовую и далее своим маршрутом.

Автобусы №179 будут ходить от проспекта Ленина по Крестовой, пушкина, Герцена и далее своим маршрутом.