Гособвинение просит 23 года для обвиняемого в убийстве настоятеля переславского монастыря

Оглашение приговора состоится 12 ноября. ФОТО: СК РФ

Вчера, 3 ноября, в Ярославском областном суде прошли прения по делу об убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря Переславля-Залесского игумена Даниила. Подсудимый - Александр Авдеев, уроженец Владивостока. Какое-то время до совершения убийства он жил в монастыре. В 2018 году Авдеева приговорили к 6 годам лишения свободы за совершение аналогичного преступления.

Чудовищная расправа над переславским священником произошла в июле 2016 года. Убийца зашел в келью к настоятелю и зарезал его ножом, после чего скрылся с деньгами, которые хранились у настоятеля. Было похищено около миллиона рублей.

- В последнем слове Александр Авдеев признал вину в совершении убийства настоятеля монастыря, однако, отрицал, что сделал это из корыстных побуждений, - пояснили в пресс-службе областного суда.

Гособвинение запросило для Авдеева 23 года лишения свободы в колонии строгого режима. Оглашение приговора назначено на 12 ноября.