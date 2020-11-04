В Ярославле под окнами многоэтажки нашли тело 21-летней девушки

Тело нашли под окном многоэтажки Фото: Полина Вачнадзе

Вчера, 3 ноября, под окнами многоэтажки на проспекте Машиностроителей нашли тело молодой девушки. По предварительной версии, 21-летняя ярославна выпала из окна на 7 этаже дома.

Судя по всему, никакой криминальной составляющей в деле нет. По предварительной версии, на этот неправильный шаг девушку подтолкнуло предательство близкого человека и комментарии в социальных сетях это только подтверждают.

Как пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области, сейчас проводятся все обходимые следственные мероприятия, назначены судебные экспертизы, опрашиваются свидетели. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.