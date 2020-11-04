Tele2 и ЯрГУ подписали соглашение о совместных образовательных проектах

Фото: АО Tele2 Россия

Целью партнерства является реализация совместных обучающих проектов для студентов, сообщает пресс-служба оператора.

Соглашение подписано директором ярославского филиала Tele2 Сергеем Тимониным и ректором ЯрГУ Александром Русаковым. Стороны планируют проведение семинаров и тренингов, в том числе, в области анализа Big data в сотовой сети, а также работу по адаптации учащихся к современным требованиям на рынке труда.

Сергей Тимонин, директор ярославского филиала Tele2:

- Повышая профессионализм молодых специалистов, мы хотим внести свой вклад в экономическое развитие Ярославской области. Уже в ближайшее время лаборатория вуза будет оснащена специальным телеком-оборудованием, при помощи которого ребята смогут получать практические навыки в сфере планирования и строительства сетей связи. А далее студентов ждут новые интересные проекты с Tele2.

Александр Русаков, ректор Ярославского государственного университета:

- В настоящее время инфокоммуникационные технологии развиваются настолько быстро, что в данной сфере только теоретических знаний уже недостаточно. Никакие компьютерные модели, программы-эмуляторы не заменят работы с современным оборудованием. Именно поэтому для физического факультета и для университета в целом так важно отраслевое взаимодействие, благодаря которому мы выпускаем и будем выпускать на рынок труда конкурентоспособных специалистов.

Игорь Огнев, декан физического факультета Ярославского государственного университета:

- Макет базовой сотовой станции, который компания Tele2 передает факультету, позволит проводить лабораторные и практические занятия на более высоком уровне. Наши студенты получат навыки по работе с современным оборудованием сотовых сетей. Этот опыт станет для выпускников существенным дополнением к теоретической базе. Кроме того, данное оборудование позволит проводить на факультете исследования в области интернета вещей как на уровне курсовых и дипломных работ, так и в аспирантуре.