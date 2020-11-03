Вытащили продавца за шею на улицу: в Ярославле будут судить налетчика на ларек

Обвиняемый уже был неоднократно судим Фото: Алексей БУЛАТОВ

На скамье подсудимых окажется 29-летний житель Дзержинского района. Мужчина обвиняется в грабеже.

Инцидент произошел в конце октября 2016 года. По версии следствия, ярославец вместе с братом зашли в ларек, который находился на остановке. Злоумышленники распылили в помещении перцовый газ, чтобы продавец не сопротивлялась, вытащили женщину за шею на улицу и положили на землю, прижав ногой. Из ларька соучастники украли телефон стоимостью 10 тысяч рублей и забрали из кассы 13,5 тысяч.

- В ходе расследования установили, что обвиняемый неоднократно судим, в том числе за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека, отбывал наказание в колонии, длительное время скрывался от правоохранительных органов. На время следствия и суда находился под стражей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

В настоящий момент дело передано в суд. Ярославец может отправиться в колонию на семь лет. Его соучастника уже осудили ранее.