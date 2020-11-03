Программа СберСпасибо экономит семейный бюджет

Программа лояльности «СберСпасибо» постоянно расширяет список партнеров и дает все больше возможностей для владельцев карт СберБанка. Ее участник может не только получать выгоду за привычные покупки по картам, но и экономить семейный бюджет.

Программа лояльности позволяет получать за покупки по карте бонусы и обменивать их на реальные скидки при оплате товаров в магазинах-партнерах, за путешествия, развлечения и многое другое. Один бонус соответствует одному рублю скидки. Чем больше участник программы использует безналичную оплату, тем больше бонусов получает - до 30% от покупок у партнеров. Существует 4 уровня привилегий, самый высокий «Больше, чем Спасибо» дает возможность обменять бонусы на рубли. Денежные средства зачисляются на карту.

Напомним, обслуживание социальной банковской карты - для пособий и пенсий - является бесплатным. При этом, данная карта дает дополнительные скидки и привилегии от платежной системы МИР, а при подключении программы «СберСпасибо» - возможность получать повышенные бонусы от покупок по карте в выбранной категории и обменивать бонусы у партнеров на скидки до 99% стоимости товаров и услуг.

В числе партнеров представлены как розничные, так и Интернет-магазины разных категорий: аптеки, товары для детей, электроника и бытовая техника, парфюмерия и косметика, АЗС и др. В программе лояльности участвуют и компании экосистемы Сбера, и их количество увеличивается.

- Мобильная связь СберМобайл: При пополнении баланса зачисляется до 30% бонусов от каждой суммы, при оплате связи от 300 бонусов предоставляется 99% скидка.

- Онлайн-кинотеатр Okko: Предоставляет скидку до 99% в обмен на бонусы при покупке подписки. До 16 марта 2021 года можно обменять бонусы на купон с подпиской «Премиум» (более 35 тыс. фильмов и сериалов), до 31 января 2021 года - с подпиской в рамках пакета «Оптимальный» (входит 20 тыс. фильмов, мультфильмов, сериалов и образовательных программ). Сделать это возможно в том числе в приложении СберБанк Онлайн в разделе «Каталог», далее при выборе страницы партнера Okko.

- Стриминговый аудиосервис СберЗвук: До 21 сентября 2021 года все участники программы лояльности смогут обменять накопленные бонусы на подписку в СберЗвук, который помогает миллионам людей подобрать музыку к каждому моменту жизни, а также узнавать новое с помощью аудиокниг и подкастов. Сделать это возможно на сайте или в мобильном приложении СберСпасибо. Взамен списанных бонусов покупателю придёт промокод, который нужно будет применить на сайте или мобильном приложении аудиосервиса СберЗвук.