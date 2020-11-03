В Ярославле спасители вызволили руку малыша из игрушки

Спасатели освободили ребенка за 6 минут. ФОТО: Группа "МКУ "Центр гражданской защиты Ярославля" ВКонтакте

Помощь спасателей Центра гражданской защиты Ярославля понадобилась 2-летнему малышу. Играя, ребенок надел себе на палец кольцо от игрушки, а снять его не смог. Не справились и поспешившие на помощь родители. Пришлось срочно вызывать специалистов, но и тем понадобилось время и крайняя аккуратность.

- Пришлось потрудиться, перекусывая корпус игрушки кусачками. Пластик оказался очень прочный, к тому же пальчик уже опух. Нужно было быть очень осторожными, чтобы не поранить руку мальчика, - рассказывают спасатели.

Понадобилось 6 минут, чтобы вызволить малыша из пластикового плена. Сотрудники Центра советуют родителям, которые не хотят попасть в подобные ситуации, внимательно относиться к выбору игрушек и учитывать возрастные ограничения.