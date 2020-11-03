В Ярославле ищут дрессировщика бобров

Дрессировщику предлагают зарплату в 5 тысяч рублей. Скриншот с сайта бесплатных объявлений

На сайте бесплатных объявлений, который периодически радует разными интересными вакансиями, появилось очередное заманчивое предложение. Ярославец Андрей ищет дрессировщика бобров. Работник должен объяснить животным, что плотину им надо строить в другом месте.

- Суть работы: рядом с домом в речке появились бобры. Построили плотину, съели половину деревьев. Нужно отметить, что бобры довольно умные и спортивные, похоже, закончили физфак. Надо от них избавиться любым способом. Район работы – деревня по дороге на Резинотехнику, - пишет работодатель.

Зарплата для дрессировщика установлена – 5 тысяч рублей, правда, не понятно за какой объем и время работы. Абы кого с улицы тоже брать не собираются – у претендента на эту должность должен быть опыт работы от года.