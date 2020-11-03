В Ярославле подросток украл дорогой алкоголь, а затем решил покататься на чужой машине

16-летний подросток сначала украл алкоголь, а потом угнал чужую машину Фото: Евгения ГУСЕВА

Сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили в Ленинском районе Ярославля автомобиль «ВАЗ», числящийся в угоне, и установили личность угонщика. Им оказался 16-летний житель города. Во время осмотра машины в салоне обнаружили еще и несколько бутылок дорогого алкоголя.

- Установили, что алкогольную продукцию на общую сумму более 30 тысяч рублей юноша украл в одном из магазинов Ленинского района. А после этого решил покататься на чужой машине, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В отношении юноши возбудили два уголовных дела. Ярославцу грозит до пяти лет лишения свободы.

Расследования продолжается.