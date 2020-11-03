Ярославна взыскала с парикмахера 130 тысяч рублей за испорченные волосы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительница Ярославля выиграла суд и теперь парикмахер, который испортил ей волосы, должен выплатить 130 тысяч рублей.

В ноябре прошлого года ярославна пришла в салон красоты, что находится в Дзержинском районе, и сделала кератиновое выпрямление волос. Процедура обошлась в 2 тысячи рублей, но не только не принесла должного эффекта, а наоборот усугубила ситуацию. Уже через несколько дней женщина заметила, что волосы стали ломкими и путались при расчесывании. Пришлось обратиться к врачу-трихологу и пройти лечение. Естественно, пострадавшая дошла и до салона красоты с требованием вернуть деньги, но там ей отказали.

Тогда ярославна обратилась в районный суд с иском к владельцу салона: истица требовала вернуть 2 тысячи, потраченные в парикмахерской, выплатить ей 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, 98 тысяч рублей – на возмещение расходов на лечение.

Но суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, так как парикмахер не являлась сотрудницей салона, а лишь арендовала там место. Кроме того, факт оказания услуги ненадлежащего качество пострадавшая доказать не могла.

Решение Дзержинского суда истицу не устроило и она подала апелляцию. Там уже было установлено, что до кератинового выпрямления волосы у клиентки были в здоровом состоянии и их повредили во время процедуры. Также истица смогла подтвердить только 84880 рублей, потраченных на лечение.

В итоге суд решил, что парикмахер, несмотря на то, что не являлась сотрудницей салона и как ИП зарегистрирована не была, все же работала парикмахером на постоянной основе. То есть на стороны распространялись положения закона «О защите прав потребителей».

- Судебная коллегия по гражданским делам Ярославского областного суда отменила решение районного суда и приняла новое решение, которым исковые требования удовлетворила частично. С парикмахера взыскана стоимость услуги 2 тысячи рублей, компенсация морального вреда 3 тысячи рублей, расходы на лечение – 84 880 тысяч и штраф почти 45 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.