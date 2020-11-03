В ярославских детских садах COVID-19 заболели 11 сотрудников и 12 воспитанников

На карантине находятся 18 групп в детсадах Фото: Мария ЛЕНЦ

Коронавирус продолжает захватывать ярославские детские сады. По данным департамента образования Ярославской области на 2 ноября, на карантин по COVID-19 закрыты 18 групп в 18 детских садах региона. Заболели 12 малышей и 11 сотрудников, в том числе, 6 воспитателей.

Наибольшее число карантинных групп в садах Рыбинска – коронавирус зафиксирован в 10 дошкольных учреждениях, еще один случай – в Рыбинском районе. В Ярославле COVID-19 нашли у трех воспитанников трех детсадов. Есть случаи заражении и в Угличском районе.

Не обошла зараза стороной детский сад «Звездочка» в Переславле: все дети здоровы, но вирус подхватили 7 сотрудников, в том числе 5 воспитателей.