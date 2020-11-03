Ярославцы могут принять участие в «Культурном марафоне»

Онлайн-проект «Культурный марафон» стартовал 2 ноября Фото: Правительство Ярославской области

Онлайн-проект «Культурный марафон» стартовал 2 ноября и в этом году он посвящен традициям и культуре народов, населяющих Россию.

Проект – это образовательный тест, который состоит из 40 вопросов по разделам «Орнамент и декор», «Музыка», «Танец». Причем, дело не в проверке знаний, организаторы хотят познакомить детей, родителей и учителей с многообразием культур нашей страны. Приятным бонусом в этом может служить хороший подарок – на кону тысяча «Яндекс Станций-мини с «Алисой» внутри.

Основная часть проекта продлится до 1 декабря, регистрация – тут.