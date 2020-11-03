OctoberBeerFestival на «Балтике» прошел в онлайн-формате

Традиционное ежегодное мероприятие в этом году было организовано в формате онлайн-игры «Мозгобойня». 32 команды отвечали на каверзные вопросы об истории пивоварения, о технологиях и способах производства, о мифах и фактах и, конечно, о пенном напитке в культуре и искусстве.

В первом раунде команды разминались - вопросы были относительно несложными. Но чем дальше – тем трудней! Пришлось вспомнить и живописца Эдуарда Мане, и Альберта Энштейна, который в 17 лет вкручивал лампочки на Октоберфесте.

В музыкальном раунде участники угадывали исполнителей и мелодии песен. Популярный хит «Дискотеки Аварии» узнали многие команды, а вот с исполнением песни «Дюны» в аранжировке Little Big возникли трудности.

Львиная доля вопросов касалась процесса производства и технологий. Команды вспоминали основные ингредиенты — солод, хмель, воду, дрожжи, - разбирались, как на свойства напитков влияет тот или иной компонент. В тупик многих поставил вопрос о фильтрации ирландским мхом: оказывается, в 18 веке британцы его активно использовали на своих пивоварнях.

- Никогда не принимал участие в онлайн-играх «Мозгобойни», а тут такая интересная тема. В общем, впечатления отличные, мозгами прошуршали, есть куда расти и работать над собой, отличная тренировка получилась, - говорит участник команды «Терминатор» Иван Светлов.

По итогу пяти раундов лучшими оказались две команды из Ярославля, а третье место заняла команда из Кирова. Победители получат подарки от организаторов игры.