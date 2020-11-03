В Ярославле сотрудники почты развеяли по ветру извещения

Потерю извещений никто не заметил. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Вчера, 2 ноября, ярославцы сфотографировали и выложили в социальные сети снимки почтовых извещений, разбросанных по земле.

- При мне у машины УАЗ открылась боковая дверь и вывалился мешок, - рассказал очевидец происшествия.

Извещения на письма и посылки валялись на улице Громова. Судя по всему, водитель почтовой машины потерю не заметил.

Однако в ведомстве ЧП заинтересовали и начали служебную проверку. Установлено, что извещения архивные, еще 2017 года.

- По результатам проверки будут приняты соответствующие решения. Отметим, что по данным извещениям все почтовые отправления были вручены адресатам в 2017 году, документы направлялись в архив почтамта, - пояснили в ярославском управлении Почты России.