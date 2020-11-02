В Ярославской области пройдет «Ночь искусств»

Художественный музей представит программу «ПЕТРoff/online» Фото: Правительство Ярославской области

3 ноября в Ярославской области в восьмой раз пройдет Всероссийская акция «Ночь искусств». В этом году, по всем понятным причинам, часть мероприятия пройдет в онлайн-формате, но от привычного режима работы в эту ночь решили отказаться не все. В музеях, театрах, выставочных залах, библиотеках и ДК ярославцев ждут экскурсии, постановки, лекции, мастер-классы, встречи, творческие вечера и викторины.

КЗЦ «Миллениум» пройдут выставки «Многообразие отраженных будней» и «самая красивая страна». В кинозале «Луч» бесплатно но по предварительнйо записи (22-44-59) состоится показ спортивной драмы «Один вдох».

В ярославской филармонии можно будет посмотреть прямую трансляцию концерта, посвященного 75-летию Победы.

Художественный музей представит программу «ПЕТРoff/online», которая будет посвящена творчеству художника-аниматора Александра Петрова.