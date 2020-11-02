Минстрой РФ готов дать денег для расселения дома на улице Батова в Ярославле

Ярославцев обещают расселить в 2021 году Фото: Правительство Ярославской области

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на своей странице в социальной сети пообещал не оставить в беде людей, пострадавших при взрыве дома на улице Батова.

- Продвигаемся с решением этого вопроса. Сегодня получили положительный ответ на наше письмо председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину. Минстрой России готов совместно проработать вопрос о выделении в 2021 году средств резервного фонда Правительства для рассления жильцов пострадавшего дома. Переходим к процессу сбора необходимых документов. Вопрос остается на моем личном контроле, - написал Дмитрий Миронов.

В субботу те семьи, которые еще проживали в гостиницах, должны были их покинуть. Накануне, в пятницу 30 октября, батовцы вышли с пикетом к правительству региона с требованием обеспечить их квартирами. Многие не хотят на съем, а желают сразу вселиться в свое жилье.

Если вначале положение ярославцев, пострадавших от взрыва, вызывало сочувствие у всех горожан, то сейчас настроения резко поменялись. Многие считают, что люди стали требовать слишком много.