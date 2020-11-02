Ярославцы жалуются на трудности с вызовами врача на дом

Дозвониться до поликлиник практически невозможно Фото: Полина Вачнадзе

Ярославцы продолжают жаловаться на трудности с вызовами врачей на дом: с температурой идти в поликлинику нельзя, а дозвониться до медицинского учреждения практически невозможно.

- Сегодня утром около двух часов пытался дозвониться. Первый раз звонил, был в очереди 49, в конце часа был третьим и просто все скинулось. Перезвонил сразу, был в очереди 29-м и так почти второй час я прождал и не дождался ответа. Завтра в больницу рано пойду в регистратуру и оформлю вызов врача своей маме, - рассказывает о «звонковом квесте» подписчик группы «Жесть Ярославль».

С такой проблемой столкнулись и многие другие заболевшие. А у некоторых и вовсе отказываются принимать вызов.

- Передо мной в регистратуру стояла бабуля, мужу своему вызвать врача хотела. Не хватило 0,1 градуса до вызова, сказали «добро пожаловать на улицу в очередь». Вызовы то ли с 38,3, то ли с 38,5, - говорит другая ярославна.

Подобных историй сейчас много. Медиков, многие из которых тоже ушли на больничный, конечно, можно пожалеть, но что делать пациентам, которые рассчитывают на их помощь?

- Вызвала врача, ждала два дня. Пришел мальчик-студент, только что с институтской скамьи. Весь нервный. Сказал, что он сегодня не уволился только потому, что его сильно попросили. Сказал, что у него сегодня 26 вызовов, которые он должен отработать с 16:00 до 20:00. Мне стало его жалко аж… Они такие же люди и тоже хотят домой после работы, - встают на защиту медиков одни.

- У каждого своя работа. Значит, студент пришел работать не по призванию! Когда успел устать-то? Давайте все профессии пожалуются, - считают другие.

Департамент здравоохранения региона открыл пять горячих линий, по которым можно позвонить, в том числе для того, чтобы вызвать врача на дом:

8(4852)40-04-55 (круглосуточно)

8(4852)73-80-60

8(4852)73-83-33

8(4852)25-37-03

8(4852)25-34-14.

Последние четыре номера работают ежедневно, но с 08:00 до 19:00.