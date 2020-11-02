Ярославский полицейский участвует в конкурсе МВД «Народный участковый»

Ярославскую область представляет участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Борисоглебскому району лейтенант Егор Славянов Фото: УМВД по Ярославской области

Стартовал заключительный этап голосования Всероссийского конкурса МВД «Народный участковый-2020», который, уже по сложившейся традиции проходит в сотрудничестве с «Комсомольской правдой».

Голосование продлится до 10 ноября. Отдать свой голос за лучшего Анискина страны можно на сайте издательского дома «Комсомольская правда».

Ярославскую область представляет участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Борисоглебскому району лейтенант Егор Славянов.

Лейтенант полиции Егор Славянов родом из Ярославля, но живет в Борисоглебском районе, где проходит службу участковым уполномоченным полиции. По образованию он программист, когда-то и не предполагал, что круто изменит направление своей профессиональной деятельности. Супруга Ксения тоже сотрудник полиции, но сейчас в декретном отпуске.

Административный участок Егора Славянова - часть поселка Борисоглебский и несколько окрестных деревень. За время службы на участке он хорошо узнал местных жителей. Считает, что все люди разные, но большинство - это доброжелательные, приветливые и законопослушные граждане, но есть и свой «проблемный» контингент, состав которого, участковый прекрасно знает, да и они его тоже, он регулярно проводит профилактические мероприятия различной направленности.

По словам начальника службы участковых уполномоченных майора полиции А.В. Москвина, Егор Сергеевич - спокойный, уравновешенный человек, грамотный специалист. На его счету немало раскрытых преступлений. Одно из них, когда с территории детского оздоровительного лагеря «Орленок» было похищено 10 килограммов проводов, раскрыто по горячим следам весной текущего года. Профессия сотрудника полиции, участкового, непростая, а порой и связана и с риском для жизни. Рабочий день ненормированный: дежурства, вызовы в любое время дня и ночи - необходимо всегда быть наготове. Но Славяновы не остаются в стороне и от общественной жизни, принимают участие. Глава семьи также защищает честь отделения в различных спортивных соревнованиях - по лёгкой атлетике, футболу.

- Если перефразировать известную пословицу, Егор хоть и родился не в Борисоглебском районе, но очень здесь пригодился, - улыбнулся Александр Викторович Москвин, - и думаю, что в профессии он не разочаруется. А на таких, как Егор Славянов, можно надеяться, знаем: он не подведёт. Главное, что и люди ему верят, а это обязывает ко многому.