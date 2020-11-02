Перегородил дорогу: в Ярославской области водителя грузовика будут судить за смертельное ДТП

Перед судом предстанет житель Костромской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершилось расследование в отношении 45-летнего жителя Костромской области. Мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Авария произошла 25 января этого года в Переславле-Залесском. По версии следствия, около часа ночи «МАЗ» с прицепом, за рулем которого находился костромич, выехал с прилегающей территории на дорогу и полностью перегородил одну из полос. В этом момент два автомобиля, «Киа Оптима» и «БМВ Х6», врезались в грузовик. В результате ДТП 41-летний водитель первой иномарки и 34-летний пассажир второй получили серьезные травмы. Позднее пассажир «БМВ Х6» скончался в реанимации.

- В ходе предварительного следствия установили, что водитель грузовика не убедился в том, что не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения, а не уступил дорогу машинам, которые имеют преимущество в движении. Также на кузове прицепа отсутствовали боковые светоотражатели, боковые габариты, поэтому прицеп был не виден водителям автомобилей, двигающихся по федеральной трассе, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В настоящее время дело передано в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, потерпевшие подали иски в суд и требуют взыскать с водителя 600 тысяч и 1,2 миллиона рублей соответственно.