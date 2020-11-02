Успели: ярославские полицейские помогли беременной женщине добраться в роддом

Благодаря проблесковым маячкам и спецсигналам пробку быстро удалось преодолеть Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Через пробки с мигалками и спецсигналами. Именно так до роддома добралась жительница Ярославля.

Вечером 31 октября в дежурной части ГИБДД раздался телефонный звонок. О помощи просил мужчина. Ярославец повез беременную супругу в больницу, но попал в пробку и испугался, что вовремя попасть к врачам они не успеют.

На помощь семейной паре пришли старший лейтенант Андрей Титов и лейтенант Игорь Зубков. Сотрудники полиции встретили автомобиль с роженицей на пересечении Московского проспекта и проспекта Фрунзе. Благодаря проблесковым маячкам и спецсигналам пробку быстро удалось преодолеть и доставить ярославну в роддом, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Малыш появился на свет через 30 минут после того, как женщину передали врачам.