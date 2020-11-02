В Ярославле осудили «охотников на педофилов»

Подсудимые под видом девушек знакомились с мужчинами, а потом вымогали у них деньги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фрунзенский суд Ярославля вынес приговор четырем вымогателям. Следствием установлено, что в 2017 году в социальных сетях они, под видом несовершеннолетних красавиц, знакомились с мужчинами, падкими на юных девушек. Когда заинтересованные собеседники приходили на встречу, их встречали грозного вида мужчины. И свидания эти мало напоминали романтические.

Потерпевших обвиняли в аморальном поведении и требовали денег за молчание, в противном случае обещая обнародовать порочащие ярославцев сведения.

- Организованная группа, действующая в различном составе, совершила преступления в отношении трех граждан. Потерпевшие передали им по 60, 45 и 20 тысяч рублей, - пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Четверо подсудимых получили разные сроки заключения: двоим дали по 2,5 года колонии общего режима, третьему – год. Четвертого обвиняемого приговорили к 1 году 2 месяцам лишения свободы, а по одному эпизоду вымогательства не нашли в действиях состава преступления. Из-за фактического отбытия срока наказания мужчину выпустили на свободу.