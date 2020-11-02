«Особые приметы - изрезаны руки и отсутствует мозг»: в Ярославле ищут вора, обокравшего кафе

Злоумышленник разбил стекло, сломал рольставни и проник в помещение. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" во ВКонтакте

В Ярославле обокрали кафе «ЧебурекМи», которое находится на проспекте Октября. Инцидент произошел в ночь на 1 ноября.

Злоумышленник разбил стекло, сломал рольставни и проник в помещение. Вероятно, вор действовал без перчаток и поранил руку. На фотографиях, которые появились в социальных сетях, видно, что ручка двери в крови.

Сам преступник попал на камеры видеонаблюдения, установленные в кафе. В момент преступления молодой человек был одет в куртку песочного цвета с капюшоном и темные брюки.

- Если вдруг кто-то опознает, просим написать. Вознаграждение гарантировано. Особые приметы: у персонажа изрезаны руки и отсутствует мозг - не смог открыть незапертый денежный ящик, - написали представители заведения.

В настоящее время по факту произошедшего полиция проводит проверку. Известно, что молодой человек унес планшет.