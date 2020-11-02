Ярославец, подозреваемый в убийстве сожительницы, сдался случайному знакомому

Подозреваемого в убийстве сожительницы скоро должны доставить в Ярославль Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

29 октября в Ярославле была убита жительница Брагина. Подозрение пало на ее 38-летнего сожителя, который с места преступления скрылся.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органов, мужчина взял автомобиль своей гражданской жены и уехал из Ярославля в Ленинградскую область.

Он приехал к незнакомому дому к Тихвинском районе и рассказал хозяину, случайному человеку, что угнал машину и хочет свести счеты с жизнью. Мужчина обратился в полицию.

Подозреваемого в убийстве сожительницы скоро должны доставить в Ярославль.